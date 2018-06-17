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Nurdağı'nda 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

'in Nurdağı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu (59) ile eşi (55) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 06:55 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 06:58
Nurdağı'nda 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- karayolunun 6'ncı kilometresindeki İçerisu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen yönetimindeki 27 GF 365 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen (60) idaresindeki 31 TV 737 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Nevzat Kısacık ile eşi kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybederken, Erhan Kısacık (29), Lütfiye Kısacık (25), Şule Kısacık (12), Doğan Can Karaarmut, Nahide Karaarmut (50) Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Kazada acı haberi alarak olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da olay yerine gelerek bilgi aldı. Ölen çiftin cenazeleri otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nurdağı'nda 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
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