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Son Dakika Haber: 'nda hareketli dakikalar

Son dakika haberi... 'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın görgü tanığı Bayram Koç, Biz yukarıdaydık "Güm" diye ses geldi. Aşağıya indik bayan burada yerde yatıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Kazaya karışan diğer araçta aşağıya sürüklendi . Aşağıdaki arabadan da yaralılar çıktı" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 10:52
Son Dakika Haber: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Kaza Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Son Dakika Haber: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar
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