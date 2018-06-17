Son Dakika Haber: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Son dakika haberi... İstanbulBeyoğlu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın görgü tanığı Bayram Koç, Biz yukarıdaydık "Güm" diye ses geldi. Aşağıya indik bayan burada yerde yatıyordu. Kafa kafaya çarpıştılar. Kazaya karışan diğer araçta aşağıya sürüklendi . Aşağıdaki arabadan da yaralılar çıktı" dedi.
Giriş Tarihi: 17.6.2018 10:29Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 10:52
Kaza Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.