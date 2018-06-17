Son Dakika Haber: İstanbul Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

Kaza Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde olan Kemal Özsoy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.