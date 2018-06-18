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Son Dakika Haber: ’da 2 kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! -Kemer karayolundaki kazada 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Muhammet’in dövüş sanatı sporu karate ile ilgilendiği ve kırmızı kuşakta olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yeğenlerinin öldüğünü gören amcaları sinir krizleri geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 16:22
Son Dakika Haber: Antalya’da 2 kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, bugün öğlen 12.00 sıralarında -Kemer yolu Topça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer istikametine giden İYİ Parti seçim aracı ile bir cipin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından arkalarında seyreden 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce cipe ardından önde hareket halindeki Halis Karakoç'un kullandığı 07 GY 196 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolü kaybeden kamyonet, önce beton bariyere çarptı ardından yan yatarak devrildi. Kaza sonrası, kamyonette bulunan 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç hayatını kaybederken, açık kasa kamyonette bulunan 4 kişi ile kapalı kasa kamyonetin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

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Son Dakika Haber: Antalya’da 2 kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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