Araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

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Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç. yönetimindeki 42 NJ 096 plakalı hafif ticari araç, Ermenek-Başyayla Karayolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma devrildi. Kazada, 3 yaşındaki Belinay Gülay Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yanı sıra araçta bulunan Bilge, Günay, Mustafa ve Nilay Ç. ile Nilay G. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.