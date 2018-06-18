Babasız yıllara tazminat istedi

İzmir
'de yaşayan Gülseren Bintaş (74), gençlik döneminde duygusal ilişki yaşadığı ancak ayrıldıktan sonra öğrendiği hamilelik durumunu İbrahim F.'ye bildirdi. İddiaya göre İbrahim F. bu durumla ilgilenmedi.
Bintaş, İzmir'e yerleşti. Bir süre sonra doğan bebeğe 'Kenan' ismini vererek nüfusuna kaydettirdi. Anne Gülseren, "Baban askerdi ve çatışmada öldü. Seni hiç istememişti, sevmiyordu ve ben de bu yüzden tüm fotoğraflarını yaktım" diyerek büyüttüğü oğlu Kenan Bintaş'a, yıllarca gerçeği söylemekten çekindi. Matbaacı Kenan Bintaş, e-devletten yaptığı soyağacı sorgulamasında, baba tarafından kimseye rastlayamayınca şüpheye düştü. Anne oğlunun ısrarı üzerine babasının İbrahim F. adında emekli bir öğretmen olduğunu ve yaşadığını söyledi. Bintaş, Ayvalık'ta bulduğu babası İbrahim F.'nin kendisini kütüğüne kaydettirme talebini reddedince babasız geçen her yıl için 10 bin lira olmak üzere 530 bin liralık manevi tazminat davası açtı. ARABA TEKLİF ETTİ
İddiaya göre baba İbrahim F. Kenan Bintaş'a, "Seni resmi olarak kütüğüme alamam. Ailem, 2 çocuğum, kurulmuş bir düzenim var. Kullandığım arabayı sana vereyim, bir tane de daire alayım. Sana ancak para verebilirim ama kütüğüme alamam" dedi. Bintaş bunun üzerine İzmir 12'nci Aile Mahkemesi'nde babalık davası, İzmir 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ise 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle, manevi tazminat davası açtı.