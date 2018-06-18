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Barajdaki ceset balıkçı oltasına takıldı

’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda balıkçının oltasına erkek cesedi takıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 08:34
Barajdaki ceset balıkçı oltasına takıldı

Hamzabey Mahallesi Koca Çayı mevkiine barajda balık tutmaya giden bir balıkçı, oltasına ağır bir cismin takıldığını fark etti. Oltayı güçlükle çekmeye başlayan balıkçı, insan cesedi olduğunu görünce şok yaşadı. Balıkçı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerisevk edilenlen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl itfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı. 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Barajdaki ceset balıkçı oltasına takıldı
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