Bayram bilançosu: 66 ölü

Gaziantep'teki kaza
da Nevzat Kısacık (59) ve eşi Sultan Kısacık (55) öldü, 7 kişi de yaralandı. Konya'da, bayram tatilinden dönen Ali Gökay Çalışkan'ın kullandığı araç şarampole uçtu. Sürücünün eşi Nazlı Çalışkan ölürken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Samsun'da biçerdövere çarpan otomobildeki Sezai Köse (32) öldü. Bolu
'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Semiha Bayraktar (65) öldü, 6 kişi de yaralandı. Giresun'da uçuruma yuvarlanan araçtaki Çiğdem Baştaş ve Efe Baştaş öldü 4 kişi yaralandı. Sahil Yolu
'nda bir otomobilin altında kalan Emine Sıbıç can verdi. Denizli
'de karşı yola geçerek 2 otomobille çarpışan Servet Demirci (40) öldü, 9 kişi de yaralandı. Yozgat
'ta bayram gezmesinde olan ailenin otomobili şarampole yuvarlandı. Belgüzal Öcal ölürken, 3 kişi de yaralandı. Aydın'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ege Kanadlı (21) öldü. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Ali Salgut (18), yaşamını yitirdi. Osmaniye ve Kayseri'de de 2 kişi kazalarda can verdi. Bayram boyunca meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı.