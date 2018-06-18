Gizliliği ihlal eden eski eşe100 bin $’lık dava

BUGÜN NELER OLDU

Dizi setinde tanışıp 5 yıl önce evlenen çift, geçen nisanda anlaşmalı boşanma kararı almıştı. Çift 11 maddeden oluşan bir boşanma protokolü düzenledi ve anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.Anlaşmalı boşanma taahhüdüne göre taraflar karşılıklı olarak birbirinden mal rejiminin tasfiyesine yönelik alacak, yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat talep etmedi. Aile mahkemesi 11 Nisan'da evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gerekçe göstererek oyuncu çifti tek celsede boşadı.Boşanmadan kısa süre sonra Küçükköse, hakkında gündeme gelen aldatma iddialarını basın yoluyla reddederek açıklamada bulundu. Küçükköse, boşanmalarına dair de açıklamalarda bulundu. Durumu anlaşmalı protokolün ihlali olarak değerlendiren oyuncu Tunalı da boşandığı eski eşine protokoldeki gizlilik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde 100 bin dolarlık maddi manevi tazminat davası açtı.Tunalı avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, "Taraflar protokol gereği boşanma davası ile ilgili olarak ve boşanma davasının içeriğini oluşturan konularda konuşmama ve gizlilik kararı almışlardır. Yine protokolün 9. maddesi hükmü gereği gizlilik kararını ihlal eden taraf diğer tarafa 100 bin dolar cezai şart ödemekle yükümlü kılınmıştır. Davalı boşanmanın gerçekleşmesinden 3 gün sonra, basın aracılığı ile boşanma hükümlerine ve taraflar arasında daha önce gerçekleşen ve basına yansıyan olaylar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve davacının kişiliğini zedeleyici durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir" dendi.