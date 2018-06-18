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Hastanede dehşeti: 2 ölü

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018
Hastanede yangın dehşeti: 2 ölü
'te özel bir hastanede çıkan da, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta hayatını kaybetti. Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanenin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.
Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakımdaki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Örün (55) yaşamını yitirdi. Mehmet Turgut (63) ise sevk edildiği hastanede kurtarılamadı.
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Hastanede yangın dehşeti: 2 ölü
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