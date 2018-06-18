Hastanede yangın dehşeti: 2 ölü

Gaziantep
'te özel bir hastanede çıkan yangın
da, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta hayatını kaybetti. Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanenin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.
Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakımdaki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Örün (55) yaşamını yitirdi. Mehmet Turgut (63) ise sevk edildiği hastanede kurtarılamadı.