Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na “askılama”

İstanbul Boğazı
'nda 7 Nisan'da yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
'nın tamamen yıkılmaması için "askılama" yapıldı. Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin çarparak ağır hasar verdiği yalı ile ilgili yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, açıklama yaptı. Yalının onarım çalışmalarına henüz başlanmadığını belirten Selek, yalının tamamen yıkılmaması için 'askılama' denilen bir işlem yapıldığını aktardı. Selek, "Şu an çökmemesi için önlem alındı, önüne bir iskele konuldu, dışarıdan görüntü kirliliğini engellemek için de bir pano konuldu" diye konuştu.