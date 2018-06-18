İzmir'de bir kişi gölette kayboldu

Alınan bilgiye göre, Balcılar Mahallesi'nde akrabalarıyla Tekerlekli Göleti'ne giren Ümit Sungur (23) yüzdüğü sırada kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve büyükşehir belediyesine ait dalgıç ekipleri sevk edildi. Ancak, dalgıçlar, yağmur yağışı ve suyun bulanık olması nedeniyle, arama çalışmalarını ertelendi.

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