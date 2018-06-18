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Kafa kafaya facia

’da bayram ziyaretinden dönen ailenin aracı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 18.6.2018
Kafa kafaya facia
'da, ailesiyle bayram ziyaretinden dönenen Enver Binen'in (58) kullandığı otomobil, Kırcılar Kavşağı'nda, Ali Erol'un kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kadriye Binen (71) ve Selanay Binen (15) olay yerinde, sürücü Enver Binen ile Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve Müzeyyen Ergin (19) ise kaldırıldıkları hastanede öldü. Ali Erol ve yanında bulunan Ragıp Kara ise hafif yaralandı. Bu arada bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Karaman-Mersin Karayolu'nun 26. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Kafa kafaya facia
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