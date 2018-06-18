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'teki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi serbest bırakıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 17:40
Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi serbest bırakıldı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıslardan, 10 gram bonzai, 13 adet extacy, 13 gram esrar, 16 gram skunk ve 1,5 gram uyuşturucu macun ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. (32), Y.H. (24), E.O. (22), B.A .(39) ve Ö.Ö(34) isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi serbest bırakıldı
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