Kayıp çoban ölü bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde iki çoban kardeşten biri ölü bulunurken diğeri ise köylüler tarafından her yerde aranıyor. Kurugöl köyünde meydana gelen olayda koyun otlatmak için araziye giden 12 yaşındaki Murat Baloğlu babası tarafından ölü bulunurken, 14 yaşındaki ağabeyi Osman Baloğlu ise jandarma ekipleri ve köylüler tarafından her yerde aranıyor. Kurugöl Muhtarı Abdi Erdemir yaptığı açıklamada 14 yaşındaki çobanın jandarma ve köylüler tarafından her yerde arandığını ifade ederken gece saatlerinde arama çalışmalarının sona erdiğini belirtti. Jandarma ekipleri olayın cinayet olup olmadığını araştırıyor.