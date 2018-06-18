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Kayıp ölü bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde iki kardeşten biri ölü bulunurken diğeri ise köylüler tarafından her yerde aranıyor. Kurugöl köyünde meydana gelen olayda koyun otlatmak için araziye giden 12 yaşındaki Murat Baloğlu babası tarafından ölü bulunurken, 14 yaşındaki ağabeyi Osman Baloğlu ise jandarma ekipleri ve köylüler tarafından her yerde aranıyor. Kurugöl Muhtarı Abdi Erdemir yaptığı açıklamada 14 yaşındaki çobanın jandarma ve köylüler tarafından her yerde arandığını ifade ederken gece saatlerinde arama çalışmalarının sona erdiğini belirtti. Jandarma ekipleri olayın cinayet olup olmadığını araştırıyor.
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Kayıp çoban ölü bulundu
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