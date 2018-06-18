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ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün olacak mı?

na kısa bir süre kala vatandaşların araştırmaları da sürüyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün? 11 ayın sultanı Ramazan ayından sonra mübarek Ramazan Bayramına kavuştuk ve büyüklerimize geçirdiğimiz bayramın ardından tatil sona erdi. Ramazan bayramı süresinde uzun bir tatil yapamayan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusunu yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 15:28
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

tatili çalışan bireyler için oldukça önemli. Plan ve programlarını tatile göre yapacaklar, şimdiden tatil rezervasyonları yaptırdı bile. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili süresi resmi açıklama yapılmasa bile 9 gün olacak gibi gözüküyor. nin iki haftasonunu içinde barındırması vatandaşları sevindirdi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; toplumu biçimlendiren şey kültürdür. Kültür de toplumun ortak hafızası ve alışkanlıklarından oluşur. Bizim kültürümüzde de dini bayramların büyük bir önemi vardır. Büyüklere yapılan ziyaretler oldukça önemlidir. Kurban bayramında yapılacak ibadetler, kesilecek kurbanlar sosyal bütünlüğü de sağlar.

Kurban bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesindeki takvime göz atarak verebiliriz.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ - 20 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN - 21 AĞUSTOS SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN - 22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN - 23 AĞUSTOS PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN - 24 AĞUSTOS CUMA

Bayram takvimi bu şekilde; daha önce olduğu gibi arife günü de tam gün tatil ilan edilirse, 18 Ağustos ve 19 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri de bu takvime eklenecek. Aynı şekilde 25 Ağustos Cumartesi ve 26 Ağustos Pazar günleri de tatile eklenerek tatilin toplam sayısı 9 olmuş olacak.
İlgili kurum ve kuruluşlardan yapılacak resmi açıklamalar haberimizde olacak.

Numan Kurtulmuş'tan 9 gün tatil açıklaması!

Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda "Ben Kültür ve Turizm Bakanı'yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil" dedi.

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