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verilerine göre yurtta

İstanbul bayramı şiddetli yağışlarla geçirdi. Bayram tatilinin bitmesiyle yeni bir haftaya başladık. Yağışlar devam edecek mi, nasıl olacak? İşte son dakika verilerine göre yurtta hava durumu

Giriş Tarihi: 18.6.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 09:10
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

tarafından yapılan uyarıların ardından dün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış yaşandı. Bayram tatilini dışarıda geçiren ya da yolda bulunan vatandaşlar aniden bastıran yağış karşısında zor anlar yaşadı. Kimisi açık dükkanlara kimisi ise apartman saçaklarının altına sığındı.Tatilin bitmesiyle bugün yeni bir haftaya başlangıç yaptık. Peki bugün ve bu hafta nasıl olacak, bekleniyor mu? İşte Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu:

YURT GENELİ YAĞIŞLI

Bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünün dışında yurtta şiddetli yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
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