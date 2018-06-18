Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından dün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış yaşandı. Bayram tatilini dışarıda geçiren ya da yolda bulunan vatandaşlar aniden bastıran yağış karşısında zor anlar yaşadı. Kimisi açık dükkanlara kimisi ise apartman saçaklarının altına sığındı.Tatilin bitmesiyle bugün yeni bir haftaya başlangıç yaptık. Peki bugün ve bu hafta hava durumu nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu:

YURT GENELİ YAĞIŞLI

Bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünün dışında yurtta şiddetli yağışlar bekleniyor.