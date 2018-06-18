Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yağışlarla ilgili kritik uyarı geldi! Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmazken yağışların sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor açıklaması yapıldı. İstanbul'da 3 gündür yağan sağanak yağışların devam edeceği belirtildi. Özellikle bu akşam saatlerine doğru İstanbul'da sağanak yağışın gök gürültülü olarak etkili olacağı belirtildi. Ani sel baskınlarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Marmara bölgesinin batı ve orta kesimleri 22 Haziran Cuma gününe kadar parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.
Giriş Tarihi: 18.6.2018 12:06Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 12:16
İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'a gelen vatandaşlar yağmur sürpriziyle karşılaştı. Yağmur yağışı ne kadar devam edecek?