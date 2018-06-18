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Önce elinde ısıttı sonra ’ya verdi

’ın 2017’de çekilen ve bir köpeği beslediği videoyu Enerji Bakanı Albayrak Twitter’dan yayımladı. Videoyu kısa sürede on binlerce kişi izledi

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018
Önce elinde ısıttı sonra Çiko’ya verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın paylaştığı ve Cumhurbaşkanı 'ın bir köpeği beslediği video onbinlerce beğeni aldı. Videoda Erdoğan'ın soğuk salatalığı köpeğe vermeden önce eli ile ısıtması dikkat çekti. Albayrak, sosyal medya hesabından 2017'ye ait bir video paylaştı. Videoda 'ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor. Erdoğan'ın köpeğe vereceği salatalığı elinde ısıttıktan sonra vermesi dikkat çekiyor. Albayrak, "Eşim Esra'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece... O gün Cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince 'O zaman 'ya uğrayayım' der. Çiko'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu farkedince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta..." notu ile paylaştı.
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Önce elinde ısıttı sonra Çiko’ya verdi
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