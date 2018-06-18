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’da 5 ölü bulundu

Giriş Tarihi: 18.6.2018
Sakarya’da 5 yavru köpek ölü bulundu
Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, dün sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin telef olduğunu gördü. Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpekleri ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti. Sezer, "Yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Ayrıca 8 yavru halen kayıp" diye konuştu. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, olayın nasıl ve kimler tarafından yapıldığının araştırılması için ekiplere talimat verdiğini söyledi.
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Sakarya’da 5 yavru köpek ölü bulundu
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