Sakarya’da 5 yavru köpek ölü bulundu

SAKARYA
Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, dün sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin telef olduğunu gördü. Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpekleri ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti. Sezer, "Yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Ayrıca 8 yavru halen kayıp" diye konuştu. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, olayın nasıl ve kimler tarafından yapıldığının araştırılması için ekiplere talimat verdiğini söyledi.