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1 yaşındaki kızına istismardan yargılanan sanığa beraat

Erzurum'da birlikte yaşadığı sevgilisi M.K.'nın (22) kızı B.G.'ye (1) 'cinsel istismar' ve 'eziyet'te bulunduğu iddiasıyla 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.Ü. (27) beraat etti. M.K., sevgilisi A.Ü.'nün ailesinin evlenmelerine karşı çıkması nedeniyle kendisinden ayrılınca bu şekilde şikayette bulunduğunu söyledi, genç kadın da ifadeyi doğrulayınca beraat kararı çıktı. A.Ü. hakkında, iftiradan suç duyurusunda bulunuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 12:04
Sevgilisinin 1 yaşındaki kızına istismardan yargılanan sanığa beraat

ERZURUM'DA ŞOKE EDEN OLAY!

Erzurum'da yaşayan M.K., 27 Kasım 2017'de polise başvurarak sevgilisi A.Ü.'nün kızı B.G.'ye istismarda bulunduğunu iddia etti. A.Ü.'nün kızının vücudundan sigara söndürüp, darp ederek eziyette bulunduğunu, kolunu kırdığını önü süren M.K., sevgilisinden şikayetçi oldu. Anne M.K.'nın şikayeti üzerine A.Ü. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar, 'eziyet' suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Sevgilisinin 1 yaşındaki kızına istismardan yargılanan sanığa beraat
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