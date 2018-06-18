Son Dakika Haber: İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet olayında flaş gelişme!

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şahin S. bina girişinde yatan köpeğe şiddet uygularken görülüyordu.
İstanbul'da köpeğe şiddete gözaltı
İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Şahin S. dün akşam mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Şahin S. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.
Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi.