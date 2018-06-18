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Son Dakika Haber: 'de olayında flaş gelişme!

Son dakika! 'de uygularken güvenlik kamerasına yansıyan Şahin S. serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 17:40
Son Dakika Haber: İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet olayında flaş gelişme!

Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şahin S. bina girişinde yatan uygularken görülüyordu.

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İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şahin S. dün akşam mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Şahin S. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Şahin S.'ye idari işlem olarak para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Son Dakika Haber: İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet olayında flaş gelişme!
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