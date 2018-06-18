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Yol vermeme kavgasında kendini vurdu!

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018
Balıkesir'in ilçesinde yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada, pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir kişi yaralandı. Atatürk Caddesi'nde sürücüler C.Ö. ve Y.Y. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.Y. otomobilden inerek, C.Ö.'nün aracının sol arka kapı camına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Bu sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Y.Y., sol bacağından yaralandı. Pompalı tüfeği olay yerine bırakan Y.Y., aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Y.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yol vermeme kavgasında kendini vurdu!
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