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Yüksek ses cinayeti: 2 ölü

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018
Yüksek ses cinayeti: 2 ölü
'te kahvehanede otururken yüksek sesli konuştuğu için uyardığı bir Suriyeli ve akrabasının pompalı tüfekle saldırısına uğrayan Mustafa Okkan ölürken, aralarında oğlu Cengiz Okkan'ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kavgadan sonra polise ateş eden Suriyeli H.H. vurularak etkisiz hale getirildi.
Mustafa Okkan (46), aynı sokakta bakkal işleten Suriyeli M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu için uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Tartışmadan 2 saat sonra, Suriyeli M. H. arkadaşlarıyla Mustafa Okkan ve oğlu Cengiz Okkan'ın önünü kesti. Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı.
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Yüksek ses cinayeti: 2 ölü
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