Antalya'da kamyonet takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-400 karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden Mustafa Arslan (25) yönetimindeki 07 E 6616 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyonet, sürücünün kontrolünden çıktı. Takla atarak refüjdeki korkulukları yıkan kamyonet, karşı yola geçerek, yan yattı.
Kazada, sürücü Mustafa Arslan ile araçtaki Hasan Arslan (62), Ali Arslan (46) ve Emre Gökmen (18) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.