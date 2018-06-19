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Bir köpek vahşeti de ’de

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018
Bir köpek vahşeti de Kocaeli’de
KOCAELI'DE boğazından yaralanarak ölüme terk edilen bir köpek, vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 'da, yavru bir köpeğin 4 bacağının kesilerek vahşice ölüme terkedilmesinin tepkileri devam ederken, benzer bir vahşet de 'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Dün Tütünçiftlik Sahili Vapur İskelesi yakınlarında boğazından yaralanarak ölüme terk edilen bir köpek bulan 2 duyarlı vatandaş kendi araçları ile veterinere götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, canice saldırıya uğrayan köpek kurtarılamadı. İncelemelerde köpeğin tüfekle vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı.
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Bir köpek vahşeti de Kocaeli’de
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