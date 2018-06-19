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si ve uzun namlulu silahla yakalandı

Sancaktepe’de bir eve düzenlenen baskında el yapımı , uzun namlulu silahlar ve madde ele geçirildi. si olduğu belirtilen bir kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 17:38
Cezaevi firarisi EYP ve uzun namlulu silahla yakalandı

Alınan bilgilere göre, Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde madde ticareti ile ilgili bir adresi tespit eden polis, söz konusu adrese dün gece saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi.

Eve düzenlenen el yapımı madde, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör, 155 adet kalaşnikof mermisi, 1 adet otomatik silah ve şarjör, 5 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 4 bin 760 TL para ve 20'nin üzerinde çek ve senetler ele geçirildi.

Operasyonda 3 farklı suçtan yakalama kararı olduğu öğrenilen si R.C. (43) adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcı ve uzun namlulu silahlar ile uyuşturucu maddeye el konulurken, R.C. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Cezaevi firarisi olduğu duyurulan suç makinesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cezaevi firarisi EYP ve uzun namlulu silahla yakalandı
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