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den 5 ay sonra bakın ne çıktı?

’nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak köyünde 5 aydır kayıp olan Abdullah Atsan’ın cesedi kendisine ait de bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede başında ve vücudunda kesici alet izleri bulunan 74 yaşındaki Atsan’ın katil zanlısı ise 2 hafta içinde yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 22:01
Çöp evden 5 ay sonra bakın ne çıktı?

Edinilen bilgiye göre, 11 Ocak'tan itibaren kayıp olarak aranan Atsan'ın yakınları 6 Haziran'da yaşadığı de yığınların arasında cesedini buldu. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede öldürüldüğüne dair bulgulara rastlanılması üzerine Atsan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CİNAYET ZANLISI OLARAK...

in aydınlatılması için oluşturulan özel ekibin yaptığı istihbari çalışmada aynı köyde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan Hasan Sami T.'nin (38) üzerinde yoğunlaşıldı. Gözaltına alınan şahıs sorgusunda kendisine ait köpeği sahiplendiği gerekçesiyle evinde uyuduğu esnada kafasına keserle vurarak yaşlı adamı öldürmesi sonrası evde bulunan çöp yığınlarını üzerine örterek cesedini gizlediğini itiraf etti.
Adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Çöp evden 5 ay sonra bakın ne çıktı?
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