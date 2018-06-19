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Hıristiyanlar için 'i özel kılan gün

Hıristiyanlar için önemli olan İncil'in, MS. 325 yılında 19 Haziran günü, 300'ü piskopos seviyesinde 2 binden fazla din adamının toplanması sonucu 'Matta', 'Markos', 'Luka' ve 'Yuhanna' havarilerinin isimleri ile dörde indirilmesine ev sahipliği yapan Bursa'nın İlçesi 'nde, yıl dönüm olmasına rağmen konsil'in toplanıldığı Senato Sarayı'nın yeri henüz belirlenemedi. Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Şahin, 2014 yılında İznik Gölü'nde buldukları bazalikanın bu saraya ait olabileceğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 11:47
Hıristiyanlar için İznik'i özel kılan gün

Medeniyetlerin bir çoğuna ev sahipliği yapan Bursa'nın İlçesi Hıristiyan dünyası için en önemli buluşma olan 1. Konsil ve 7. Konsil'in gerçekleştirilmesinden dolayı çok özel bir yere sahip. İnanç Turizmi'nin en önemli merkezlerinden biri olması gerekirken bunu yeterince kullanamayan İznik'i, Hıristiyanlar için önemli kılan iki konsil toplantısından 1'ncisi, MS. 325 yılında gerçekleşti. Roma İmparatorluğu'nun, Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin ardından, Hz. İsa'dan sonra yazılmış çok sayıda birbirinden farklı incillerle ilgili sorunların çözülmesi isteyen İmparator 1. Konstantin, İznik'te yaptırdığı Senato Sarayı'nda, 300'ü piskopos seviyesinde 2 binden fazla din adamının katıldığı 1. Konsil'i düzenledi.. Uzun süren toplantıların ardından 100'den fazla ceylan derisi üzerine yazılan mevcut incillerin sayısı, 19 Haziran tarihinde, 'Matta', 'Markos', 'Luka' ve 'Yuhanna' adları ile dörde indirildi. 1. Konsil'de Hazzeti İsa'nın tanrının oğlu oldugğuna karar verildi.

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Hıristiyanlar için İznik'i özel kılan gün
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