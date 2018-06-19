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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralıc

Antalya Manavgat’tan Alanya ilçesine gitmek isteyen genç, engelli aracıyla minibüse alınmadı. Engelli genç, polis ve büyükşehir görevlilerinin devreye girmesinin ardından Alanya’ya götürüldü. Engelli genç, "Sadece yazıklar olsun diyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 14:49
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralıc

Edinilen bilgiye göre, Emre K. yönetimindeki 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner idaresindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen Kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası takla atarak devrilen kamyonetteki sürücü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları H.S., C.S. ve C.S. ağır yaralandı.

DİĞER ARAÇTAKİ KİŞİLER YARALI

Aynı kazada, otomobil sürücüsü Emre K. ile araçta yolcu olarak bulunan Mert Gani T. ve Emre T. de yaralanırken, yaralıların tamamı Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralıc
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