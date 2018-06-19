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Kent ormanı botanik parkla büyüyecek Sultangazi’de 2010’da yapımına başlanan bin 620 dönümlük kent ormanına botanik park yapılacak. Yılda 2.5 milyon kişinin gittiği bölgede spor sahaları, çocuk oyun alanları ve kafeteryalar olacak