Kent ormanı botanik parkla büyüyecek

İstanbul
'un su havzalarından biriyken ormanları ve doğal dokusuyla halkın hizmetine sunulan Sultangazi kent ormanına botanik park yapılacak. Yılda 2.5 milyon kişinin aileleriyle birlikte piknik amacıyla geldiği kent ormanının devamı niteliğindeki alan da botanik parka dönüştürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle yapılacak proje kapsamında, 38 dönüm yeşil alan, futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve kafeteryalar yer alacak. Özellikle hafta sonları İstanbul dışından vatandaşların da kullandığı mesire alanı, yeni projeyle genişletilmiş olacak. Proje için Alibey barajının yanında kullanılmayan atıl bölge seçildi. Proje yapılırken Kırkçeşme Su Galerisi'nin tarihi yolları da korunacak. ÖRNEK PROJE SEÇİLDİ
2010'da 820 dönüm olarak ilk etabı yapılan kent ormanı toplam bin 620 dönümden oluşuyor. Halktan yoğun ilgi görünce çevredeki atıl alanların da kent ormanına dahil edilmesi kararlaştırıldı. Hacı Bektaş Veli ve Mimar Sinan
isimleri verilen kent ormanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından örnek proje seçildi. Projeyle Atıl bölgelere hafriyat dökülmesinin de önüne geçilecek. BOTANİK PARK 6 AYDA TAMAMLANACAK
Temmuz 2018'de yapımına başlanacak proje, 6 ay içinde tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacak.