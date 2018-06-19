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'da iğne yaptırıp eve gelen kuaför, ölü bulundu

'da boğaz enfeksiyonu nedeniyle gittiği özel bir hastanede iğne yapıldıktan sonra eve gelen kuaför  (36), 5 yaşındaki oğlu tarafından ölü bulundu. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 17:08
Konya'da iğne yaptırıp eve gelen kuaför, ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan , özel bir hastaneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi. Bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan parçanın Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Konya'da iğne yaptırıp eve gelen kuaför, ölü bulundu
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