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'da operasyonu

'da polisin, ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 11:25
Konya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Hadimi Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis, araçta bulunan uyruklu U, Ubeyd Hassun Ey Ş. ve Muhammed E'nin üzerlerinde yaptığı aramada, 112 gram plaka esrar ele geçirdi.

Abdulkadir El U'nun verdiği ifade doğrultusunda, ağabeyi Abdulkerim El U'nun evine de baskın yapan ekipler, şüpheliyi ve yanındaki Abdulvahap R'yi gözaltına aldı.

Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 31 bin 145 uyuşturucu hap, plaka halinde 855 gram esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu
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