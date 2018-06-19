Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otelden atılan para izdihama yol açtı

Otelden atılan para izdihama yol açtı

Giriş Tarihi: 19.6.2018
Beyoğlu'nda bir otelin üst katlarından para atıldığını gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu. Taksim'de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi'yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşanan olaylar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otelden atılan para izdihama yol açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN