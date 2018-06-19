Otelden atılan para izdihama yol açtı

İSTANBUL
Beyoğlu'nda bir otelin üst katlarından para atıldığını gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu. Taksim'de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi'yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşanan olaylar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İHA