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Son Dakika Haber: Bakırköy’de çok sayıda evin bodrum katını su bastı

Son dakika haberi... ’da sabah saatlerinde şiddetini bir anda arttıran yağmur, Bakırköy’de bir çok evin bodrum katlarını sular altında bıraktı. dairelerdeki suyu tahliye etmek için seferber oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 09:32

'da etkili olan yağmur yağışı sabah saatlerinde Bakırköy Yeşilköy'de bodrum katlarında oturan vatandaşları zor durumda bıraktı. Mahalle içerisinde çok sayıda evin bodrum katları sular altında kaldı. Bodrum katlarda oturan vatandaşlar, evlerindeki suyu tahliye edebilmek için uzun süre çaba gösterdi. ise bu tahliyeler sırasında seferber oldu. Yaşanan bu su baskınları sırasında evde bulunan eşyalar zarar görürken, vatandaşlar çaresizce suların boşaltılmasını bekledi. Evlerde bulunan kedi gibi bazı hayvanların da en az insanlar kadar etkilendiği görüldü.

Vatandaşlar sık sık bu sorunu yaşadıklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

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Son Dakika Haber: Bakırköy’de çok sayıda evin bodrum katını su bastı
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