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Son dakika! 'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şirkete, polis baskın düzenledi. Şirket ortaklarının gözaltına alındığı baskında, 73 bin 300 TL ve 600 dolar ile 1 Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 17:58
Son dakika! Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir residansta bulunan şirkete baskın düzenledi. Ekipler, şirketin ortaklarından Muhammet S. (24) ile bir yetkiliyi gözaltına aldı.

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Son dakika! Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu
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