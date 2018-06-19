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Sözleşme yeniledi ertesi gün öldürüldü

Giriş Tarihi: 19.6.2018
Sözleşme yeniledi ertesi gün öldürüldü
'DA bir amatör futbol takımında lisanslı futbolcuyken sakatlanan ve futbola ara veren Mustafa Yağcı (23), 3 minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Mustafa Yağcı, geçen sene sakatlanınca tedavisi süresince minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Bazı minibüs şoförleriyle yolcu alıp verme meselesi yüzünden tartıştı. Geçen perşembe 3 minibüsçü tarafından önü kesilen Yağcı bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yağcı kaldırıldığı hastanede öldü. Futbol oynadığı Söğütlüçeşmespor'un Başkanı Mevlüt Özdek; "Olaydan bir gün önce idmanı vardı. 'İyiyim başkanım artık hazırım' dedi. Bir yıllık yeni sözleşme imzaladık. Ertesi gün böyle bir haber aldık yıkıldık" dedi.

Yunus Emre
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