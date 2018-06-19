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Son Dakika! Bir köpeğe vahşet haberi daha! Tüfekle vurulan öldü...

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sahilde kanlar içerisinde bulunan bir vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Müdahaleye rağmen ölen köpeği, tavuklarına saldırdığı için vurduğu tahmin edilen kişi aranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 09:40
Son Dakika! Bir köpeğe vahşet haberi daha! Tüfekle vurulan köpek öldü...

Bugün öğle saatlerinde, Körfez Tütünçiftlik sahilinde boğazı kanlar içerisinde kalan bir köpeği yerde gören vatandaşlar, ilçede bulunan bir veterinere götürdü. Veteriner hekim yaralanan köpeğe müdahalede bulunurken, hayvan tüm çabalara rağmen öldü.

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Son Dakika! Bir köpeğe vahşet haberi daha! Tüfekle vurulan köpek öldü...
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