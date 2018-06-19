Son Dakika! Bir köpeğe vahşet haberi daha! Tüfekle vurulan köpek öldü...

Bugün öğle saatlerinde, Körfez Tütünçiftlik sahilinde boğazı kanlar içerisinde kalan bir köpeği yerde gören vatandaşlar, ilçede bulunan bir veterinere götürdü. Veteriner hekim yaralanan köpeğe müdahalede bulunurken, hayvan tüm çabalara rağmen öldü.