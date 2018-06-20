8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan sanığa 10 yıl hapis

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmed Selmu A.(30), mağdur kız M.A.(8), mağdurun şikayetçi annesi N.A.F. ile avukatlar hazır bulundu.



Pedagog eşliğinde ifade veren Irak uyruklu mağdur kız M.A., olayın yaklaşık iki ay önce Hacılar ilçesinde meydana geldiğini söyleyerek, "Dedem R.N.F.'nin iki gözü de görmez. Kaymakamlıktan aldığımız yardımları eve götürüyorduk. Sanık da bize yardım etti, apartmana girdiğimiz sırada merdivenlerde vücuduma dokundu, hemen dedeme söyledim" diye konuştu.

"SADECE YARDIM ETTİM"



Suriye uyruklu tutuklu sanık Ahmed Selmu A. ise tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında böyle bir olay yaşanmadığını iddia ederek, sadece yardım ettiğini, kendisinden bu şahısların para istediklerini, vermeyince kendisine iftira attıklarını anlattı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmed Selmu A.'ya 'çoçuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.