Antalya’dan Münih’i telefonla dolandırdılar

Antalya
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya
- Münih arasında kurulan, biri Alman kadın 11 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökertti. Şebeke üyeleri, Münih kentinde yaşayan emekli ve yaşlı Almanları Münih polisi gibi arayarak "Türkiye'deki FETÖ
soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz tespit edildi. Tutuklamanızı kaldırmanız için bize para vermeniz gerekiyor" diyerek dolandırdı. Alman polisi Interpol aracılığı ile durumu Türkiye'ye bildirdi. Operasyonlar sonrası 11 şüpheli gözaltına alındı. Almanya
doğumlu olduğu ve Almancayı ana dili gibi konuştuğu öğrenilen zanlıların, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'daki vatandaşları aradığı belirlendi. Dolandırıcı şebekesinin ikna ettikleri kişilerin evlerine polis gibi davranan Almanya'daki 2 örgüt üyesini gönderip parayı elden aldıkları belirlendi. Münih polisi bugüne kadar 7.5 milyon euroluk vurgunu tespit ettiklerini, vurgunun boyutunun 20 milyon euroya çıkabileceğini bildirdi.