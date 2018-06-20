Suriyeli genç kadının katil zanlısı öz amcası çıktı

VAHŞETİN ARDINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Olay dün öğle saatlerinde Yıldırım'a bağlı Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Ashalem'i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Ashalem, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine hemen 112 ve polisi arayıp ihbarda bulundu. Genç kadının kocası Muhammet Kasım'ın telefonuna ulaşamayan Valid Ashalem, abisi Bakrı Ashalem'i arayarak, yeğeninin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi. O sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri 11 yerinden bıçaklanan Dima Ashalem'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ve cinayet masası dedektifleri, ikamette ve çevrede şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. O sırada öz amcası olan Bakrı Ashalem olay yerine gelerek, ağlamaya ve feryat etmeye başladı. Bunun üzerine ekipler maktulün yakınlarının ifadesini aldı. Şüpheli tavırlar sergileyen öz amcası 27 yaşındaki Bakrı Ashalem'i ekipler gözaltına alarak emniyete götürdü. Bu sırada dedektifler, çevredeki 50'ye yakın güvenlik kamerasını inceledi ve otuza yakın kişinin ifadesini aldı.