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Son dakika: 'da 4 ayağı kesilmiş ölüsü bulundu

Gelen son dakika haberine göre 'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş ölüsü bulundu. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 13:45
Son dakika: Bursa'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu

Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.

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Son dakika: Bursa'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu
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