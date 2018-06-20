Suriyeli kadının ölümünde mide bulandıran detay!

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, saat 11.30 sıralarında, garson olarak çalışan 1,5 yıllık eşi Muhammet Kasım'ı işe uğurladı. Öğlen saatlerinde eve gelen Dima'nın kardeşi Valiht Aşaelim, kapı zilini çaldı, açan olmayınca endişelenip, annesinden aldığı anahtarla içeri girdi. Valiht Aşaelim, kucağında 7 aylık oğlu bulunan ablası Dima'yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, defalarca bıçaklandığı belirlenen Dima Aşaelim'in öldüğünü saptadı. Aşaelim'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, minik H. de akrabalarına teslim edildi.