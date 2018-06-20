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Suriyeli kadının ölümünde mide bulandıran detay!

'daki evinde, bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Suriye uyruklu Dima Aşaelim'in (18) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tekstil işçisi amcası Bakrı A. (27) gözaltına alındı. Dima Aşaelim'a ait altın takılar Bakrı A.'nın işyerindeki dolabında, suç aleti bıçak ise çöp konteynerinde bulundu. Vücudunda 6 bıçak darbesi tespit edilen Dima Aşaelim'in cesedinin üzerinde ağlarken bulunan 7 aylık oğluna ise yakınları bakıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 14:22
Suriyeli kadının ölümünde mide bulandıran detay!

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, saat 11.30 sıralarında, garson olarak çalışan 1,5 yıllık eşi Muhammet Kasım'ı işe uğurladı. Öğlen saatlerinde eve gelen Dima'nın kardeşi Valiht Aşaelim, kapı zilini çaldı, açan olmayınca endişelenip, annesinden aldığı anahtarla içeri girdi. Valiht Aşaelim, kucağında 7 aylık oğlu bulunan ablası Dima'yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, defalarca bıçaklandığı belirlenen Dima Aşaelim'in öldüğünü saptadı. Aşaelim'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, minik H. de akrabalarına teslim edildi.

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Suriyeli kadının ölümünde mide bulandıran detay!
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