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’de 16 kaçak yakalandı

’nin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan durdurulan minibüste 16 şahıs yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:02
Demirköy’de 16 kaçak yakalandı

jandarma komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Avcılar köyünde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü C.C.'ninyaptığı araç şüphe üzerine durduruldu.Araç içerisinde 12 Suriye, 3 ve 1 uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı.Yakalanan 16 yabancı uyruklu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi teslim edildi.Araçta bulunun şüpheli R.İ.S. ve araç sürücüsü C.C. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

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Demirköy’de 16 kaçak yakalandı
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