Demirköy’de 16 kaçak yakalandı

Demirköy jandarma komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Avcılar köyünde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü C.C.'ninyaptığı araç şüphe üzerine durduruldu.Araç içerisinde 12 Suriye, 3 Pakistan ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Yakalanan 16 yabancı uyruklu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi teslim edildi.Araçta bulunun şüpheli R.İ.S. ve araç sürücüsü C.C. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

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