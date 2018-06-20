Eşini keserle öldüren yaşlı adamın ömür boyu hapsi isteniyor

Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak'taki bir apartmanda oturan 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsmail Özkan, geçen Mayıs ayında çıkan tartışmada eşi Kıymet Özkan'ı keserle başına defalarca vurarak öldürdü. İsmail Özkan olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulurken, hakkında savcılık tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Göçer tarafından hazırlanarak Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 2 sayfalık iddianame kabul edildi. Savcı Göçer iddianamesinde, katil zanlısı İsmail Özkan için 'eşini canavarca bir hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.