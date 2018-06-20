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’dan iddialara selfie’li yanıt

Giriş Tarihi: 20.6.2018
Ferdi Tayfur’dan iddialara selfie’li yanıt
Ünlü sanatçı , hakkında çıkan asılsız haberlere cevap verdi. Sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan sanatçı "Hakkımda çıkan rahatsızlık haberi yalan haberdir. Ben de merak ediyorum kim uyduruyor diye. Öyle bir şey yok. Muayene olmak da artık günümüzde böyle asparagas haber oluyor. Biri benimle uğraşıyor ama kim? Adana'da kışın muayene olmuştum. Bir gece yatmıştım, 'tahlil yapalım' demişlerdi. O da haber olmuştu. Belki bugünkü haberler de hala onun uzantısıdır" dedi. Tayfur, sağlığının iyi olduğunu belirtmek adına fotoğrafını AA muhabirine WhatsApp üzerinden gönderdi.
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Ferdi Tayfur’dan iddialara selfie’li yanıt
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