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'te büyükbaş hayvanların gizemli ölümü!

'in Nurdağı ilçesinde, besici Mustafa Tuna'nın 55 büyükbaşı, belirlenemeyen nedenle 4 gün içinde öldü. Yetkililer hayvanlardan numune alırken, Tuna'nın yaklaşık 650 bin lira değerinde kaybı olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 14:44
Gaziantep'te büyükbaş hayvanların gizemli ölümü!

Sayburun Mahallesi'nde oturan Nurdağı Belediye eski Başkanı Mustafa Kemal Tuna'nın oğlu Mustafa Tuna'ya ait 200 büyükbaştan 55'i, çiftlikte bilinmeyen nedenle öldü. Ölümler karşısında şoke olan Tuna, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ve sigortalı hayvanları için ise sigorta yetkililerine bildirdi. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki hayvanların ölüm nedenini tespit etmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri numune alarak inceleme başlattı. Yetkililerin, hayvanlardan ve yonca başta olmak üzere yedikleri yem ile içtikleri sudan numuneler aldığı kaydedildi. Ölen büyükbaş hayvanlar ise iş makinesiyle kazılan dev çukura üzerleri kireçlenerek gömüldü.

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Gaziantep'te büyükbaş hayvanların gizemli ölümü!
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