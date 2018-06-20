Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

İki da 5 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.6.2018
İki kazada 5 kişi hayatını kaybetti
'in merkez Yenişehir ilçesinde Emre K. idaresindeki otomobil, Göçmen kavşağında İlyas Seriner'in kullandığı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü İlyas ve eşi Fatma Seriner ile ismi henüz belirlenemeyen bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi de yaralandı. Öte yandan kamyonetin ters dönmesi sonucu araçta yüklü bulunan sebzeler etrafa saçıldı. yla ilgili soruşturma başlatıldı.
'ın Köşk ilçesinde ise Mehmet Akif Sarı (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, alt yola devrildi. Otomobil sürücüsü Sarı ve yanında bulunan Emre Çakır öldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kazada 5 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN