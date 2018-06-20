İki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Mersin
'in merkez Yenişehir ilçesinde Emre K. idaresindeki otomobil, Göçmen kavşağında İlyas Seriner'in kullandığı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü İlyas ve eşi Fatma Seriner ile ismi henüz belirlenemeyen bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi de yaralandı. Öte yandan kamyonetin ters dönmesi sonucu araçta yüklü bulunan sebzeler etrafa saçıldı. Kaza
yla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın
'ın Köşk ilçesinde ise Mehmet Akif Sarı (33) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, alt yola devrildi. Otomobil sürücüsü Sarı ve yanında bulunan Emre Çakır öldü.