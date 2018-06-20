Polis uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde dün sabahın ilk ışıklarından gece saatlerine kadar "Narko Park-1", "Narko İlçe-3", "Narko Metruk-3" ve "Narko Sokak-4" uygulamaları yapıldı.

Uygulamalara 6 bin 177 ekipte görevli 25 bin 516 polis katıldı. Ekiplerce daha önceden belirlenen 3 bin 416 bölge ve bin 172 parkta yapılan denetimlerde, 248 dedektör köpek de kullanıldı.

Polis tarafından 81 bin 319 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan dolayı arandığı tespit edilen 608 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce denetimler sırasında kişilerin üzerlerinin yanı sıra 110 ikamet, 2 bin 172 iş yeri ve 16 bin 175 araçta da arama yapıldı.

Uygulama kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden aranan 41, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan aranan 79 kişi yakalandı. Bunların yanı sıra 59 kişi de Cumhuriyet savcılarının talimatıyla gözaltına alındı.

- Metruk binalar kontrol edildi

Trafik denetimlerinde ise araç ve sürücülere çeşitli nedenlerden dolayı 17 bin 355 ceza kesildi. Eksiklik veya kusurları bulunduğu gerekçesiyle 12 araç trafikten men edildi, 31 araca da idari para cezası uygulandı.

Metruk olduğu belirlenen 3 bin 723 binadan 3 bin 176'sı uygulama kapsamında kontrol edildi.

Aramalarda ise bir uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, 10 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 560 adet mermi, bir kesici/delici alet, 9 şarjör/muhtelif parça, 924 gram esrar, 257 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 195 gram skunk, 141 gram eroin, 44 gram metamfetamin, 299 adet ecstasy hap, 33 adet sentetik ecza, 30 captagon hap, 185 kök kenevir bitkisi, bin 762 paket kaçak sigara ve 6 kilo 450 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.