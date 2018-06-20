Son dakika: Gaziantep'te katliam yapan damat yakalandı!
Gaziantep' in Nizip ilçesinde cinnet getiren özel güvenlik personeli Eyyüp Y., bir süredir ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü, kayınbiraderini yaraladı. Şahıs, 1 yaşındaki kızını da alarak kayıplara karıştı.
Giriş Tarihi: 20.6.2018 14:55Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 15:09
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, Eyyüp Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin 1 yaşındaki kızı, yakınlarına teslim edilirken, Eyyüp Y. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.