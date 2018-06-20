Son dakika: Gaziantep'te katliam yapan damat yakalandı!

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, Eyyüp Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin 1 yaşındaki kızı, yakınlarına teslim edilirken, Eyyüp Y. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.