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Son dakika: verilerine göre yurtta

İstanbul'daki şiddetli yağışlar bu sabah yerini güneşli havaya bıraktı. tarafından yapılan son dakika tahminine göre gün boyu havanın kapalı olması bekleniyor. Aynı zamanda Meteoroloji, bazı illerimiz için saat vererek yağış uyarısında bulundu. İşte yurtta hava durumu tahmini:

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 09:41
Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana'nın kuzeydoğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Eskişehir, Ankara'nın batı çevreleri, Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi, Bilecik ve Sakarya'nın güney çevreleri, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:


Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, il genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
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